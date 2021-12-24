Başkan açıkladı: "Burak Kapacak'ı istiyoruz"

Sarı-lacivertli formayla henüz hiçbir resmi maça çıkamadı.

Kocaelispor, Fenerbahçe'nin ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Burak Kapacak'ı kiralamak için harekete geçti.

1. Lig'de 24 puanla 9. sırada yer alan İzmit ekibinin Burak'ın transferi için Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

"Fenerbahçe ile görüşüyoruz"

Ajansspor'a konuşan Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, "Burak Kapacak ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Şubedeki arkadaşlarımız Fenerbahçe ile görüşüyor. Burak Kapacak'ın buraya gelmesini canı gönülden istiyoruz" dedi.

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