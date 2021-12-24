Spor Başkan açıkladı "Burak Kapacakı istiyoruz"
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Başkan açıkladı: "Burak Kapacak'ı istiyoruz"

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ı kiralık olarak transfer etmek istediklerini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Başkan açıkladı: Burak Kapacakı istiyoruz
Sarı-lacivertli formayla henüz hiçbir resmi maça çıkamadı.

Kocaelispor, Fenerbahçe'nin ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Burak Kapacak'ı kiralamak için harekete geçti.

1. Lig'de 24 puanla 9. sırada yer alan İzmit ekibinin Burak'ın transferi için Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

"Fenerbahçe ile görüşüyoruz"


Ajansspor'a konuşan Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, "Burak Kapacak ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Şubedeki arkadaşlarımız Fenerbahçe ile görüşüyor. Burak Kapacak'ın buraya gelmesini canı gönülden istiyoruz" dedi.

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