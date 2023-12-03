Başkan Hasan Arat'ın ilk açıklamaları: Çalışmaya devam edeceğiz

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile girdiği başkanlık seçimini kazanan Hasan Arat, seçim zaferi sonrası Akatlar Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu.





Beşiktaş Başkanı Hasan Arat şöyle konuştu:

'Teşekkür ederim'

"Beşiktaş'ın şehitlerini ve onursal başkanımız Süleyman Seba'yı saygı ve sevgiyle anıyorum. Her zaman yanımda olan canım karıma, canım kızım ve oğluma teşekkür ederim"





'Serdal Adalı kardeşim kalacak'

"Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden, takım arkadaşlarına teşekkür ederim. Serdal Adalı'ya kardeşim dedim, kardeşimdir evet, ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı, büyük Beşiktaşlıdır! Bunu herkes böyle bilmeli"





'Hayallerinizi ertelemeyin. Hedefleriniz olsun'

"Bugün benim hayatımda çok önemli tesadüflerin olduğu bir gün. Düşünün genç bir insan 46 yıl önce girdiği bu muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyor. Formanız buradaki müzede duruyor. Seba'nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size bugün şanlı Beşiktaş'a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin. Hedefleriniz olsun. Bu hedefleriniz için dürüstçe çalışın. Biz çok çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz"





'Beşiktaş'ıma teşekkür ederim'

"Bana ve arkadaşlarıma bu onuru yaşatan canım Türkiyem ve canım Beşiktaş'ıma teşekkür ederim. Yolumuz açık, şansımız bol olsun"































