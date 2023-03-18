Hakem uyardı ama futbolcular dinlemedi.
Belçika Pro Ligi'nde dün oynanan Cercle Brugge-Genk maçında ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın santrası ancak üçüncü denemede gerçekleşebildi.
Her iki takım futbolcuları da başlama vuruşu yapılmadan önce yarı sahaya geçti. Maçın hakemi Jonathan Lardot, santrayı iki kez tekrarlattı. Lardot'un futbolcuları bir kez daha uyarması sonrasında üçüncü denmede mücadele başlayabildi.
Sosyal medyada 'başlayamayan maç' olarak yorumlanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.