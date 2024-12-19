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Batalla geri döndü

Batalla geri döndü

10:0219/12/2024, Perşembe
AA
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Batalla yönetimindeki Bursaspor, 15 haftada topladığı 39 puanla lider konumda bulunuyor.
Batalla yönetimindeki Bursaspor, 15 haftada topladığı 39 puanla lider konumda bulunuyor.

3. Lig ekiplerinden Bursaspor, 16 Aralık'ta ayrılık kararı aldığı teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile tekrardan yola devam kararı aldı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu'muz, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Bursaspor 16 Aralık'ta teknik ekibi güçlendirmek için Batalla'yla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını, bu yüzden kendisiyle yollarının ayrıldığını duyurmuştu.






#Bursaspor
#3. Lig
#Pablo Martin Batalla

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