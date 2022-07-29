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BATE Borisov teknik direktörü Aleksandr Mikhailov: Böyle bir olay görmedim

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Belarus temsilcisi BATE Borisov'u 3-0 mağlup eden Konyaspor, sahasında oynadığı rövanş karşılaşmasını da 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan konuk ekibin teknik direktörü Aleksandr Mikhailov, taraftarın kendilerini alkışlamasına çok şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BATE Borisov teknik direktörü Aleksandr Mikhailov: Böyle bir olay görmedim
Aleksandr Mikhailov

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, maçtan sonra yaptığı açıklamada oyun olarak kötü oynadıklarını ve böyle bir skor da beklemediklerini söyledi. Mikhailov, her şeye rağmen sahada mücadele eden futbolculara da teşekkür etti.

Deneyimli çalıştırıcı, Konyaspor taraftarının maç sonunda BATE Borisov'u alkışlamasına çok şaşırdığını belirterek, ''Böyle bir olayla kendimde ilk defa karşılaşıyorum. Taraftarın bizi, karşı takımı alkışlamasını açıkçası beğendik. Bizim gösterdiğimiz oyuna teşekkür etmelerine sevindik." değerlendirmesinde bulundu.

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