Batshuayi Lens'e doğru

Lois Openda'yı 43 milyon Euro'ya satan Lens, golcü futbolcunun boşluğunu Batshuayi ile doldurmak istiyor. Fransız ekibi Batshuayi için 10 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, Fenerbahçe ise satmayı planlamadığı Batshuayi için 20 milyon Euro'dan aşağı rakamları düşünmüyor.





Batshuayi ve temsilcisiyle de temasa geçen Lens, golcü futbolcuya 2 milyon Euro önerdi Dzeko transferi sonrası yedek kulübesine çekilen Belçikalı yıldız Lens'in teklifine sıcak bakıyor, ancak Fenerbahçe'den 3.2 milyon Euro alan Batshuayi kendisine önerilen yıllık ücretin artırılmasını istedi.





Teknik direktör İsmail Kartal da Batshuayi'nin yeri doldurulması zor olduğunu belirterek, bu aşamada yönetime Belçikalı golcünün takımda kalması yönünde rapor verdi.





Geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkıp 20 gol, 2 asistlik katkı sağlayarak tamamlamıştı.











