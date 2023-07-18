Batshuayi'ye Lens ve Salernitana kancası

Michy Batshuayi'nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Batshuayi'ye Fransa Ligue 1 ekibi Lens talip oldu. Openda'yı Leipzig'e satan Fransız ekibi, forvet mevkiine Batshuayi'yi transfer etmek istierken, Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro önerdi.
Sarı-lacivertli yönetimin ise Batshuayi için en az 15 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi bulunuyor. Lens, Belçikalı golcü ve temsilcisiyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Lens ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler devam ediyor.
İtalya Serie A ekibi Salernitana da 29 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldı. İtalyan ekibinin Batsuhayi için sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yapacağı belirtildi.