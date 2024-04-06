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Spor

Bayer Leverkusen mutlu sona çok yakın: Son bir maç!

Bundesliga 28. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda Union Berlin'i 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada penaltıdan Wirtz kaydetti. Leverkusen, önümüzdeki hafta sahasında Werder Bremen'i mağlup etmesi halinde sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak. Union Berlin - Bayer Leverkusen maçının özetini izlemek için tıklayın.

19:06 - 6/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:07 - 6/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Leverkusen şampiyonluğa çok yakın.
Leverkusen şampiyonluğa çok yakın.

Bayer Leverkusen, Bundesliga 28. haftasında konuk olduğu Union Berlin'i 1-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada penaltıdan Wirtz kaydetti.


Union Berlin'de Robin Gosens ilk yarının uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışında kaldı.


Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen puanını 76'a yükselterek liderliğini sürdürdü ve 2. sıradaki Bayern Münih'e 16 puan fark attı.


Leverkusen, önümüzdeki hafta sahasında Werder Bremen'i mağlup etmesi halinde sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak.


UNİON BERLİN - BAYER LEVERKUSEN MAÇ SONUCU

UNİON BERLİN - BAYER LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ

Union Berlin - Bayer Leverkusen maçının özetini izlemek için

BUNDESLİGA PUAN DURUMU


#Bayer Leverkusen
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