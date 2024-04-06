Bayer Leverkusen mutlu sona çok yakın: Son bir maç!

Bayer Leverkusen, Bundesliga 28. haftasında konuk olduğu Union Berlin'i 1-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada penaltıdan Wirtz kaydetti.
Union Berlin'de Robin Gosens ilk yarının uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen puanını 76'a yükselterek liderliğini sürdürdü ve 2. sıradaki Bayern Münih'e 16 puan fark attı.
Leverkusen, önümüzdeki hafta sahasında Werder Bremen'i mağlup etmesi halinde sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak.