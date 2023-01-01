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Spor

ÖZET | Bayern Münih-Bayer Leverkusen: 2-2

Bayern Münih, milli ara dönüşü konuk ettiği Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçının özetini haberimizden izleyebilrsiniz.

23:36 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bayern Münih-Bayer Leverkusen

Bayern Münih-Bayer Leverkusen

Bundesliga'nın 4. hafta açılış maçında Bayern Münih ve Bayer Leverkusen, Allianz Arena'da karşılaştı.


Ev sahibi ekip 7. dakikada Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Konuk takım Grimaldo'nun serbest vuruştan bulduğu harika golle skora 24. dakikada denge getirdi.


Son dakika golüyle yıkıldılar

İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Bayern Münih, 86'da Leon Goretzka'nın golüyle öne geçti. 5 dakika uzatma verien karşılaşmada Leverkusen 90+4'te penaldı kazandı. Palacios fırsatı kullandı ve skoru 2-2 yaptı.


Bu sezon ilk beraberliklerini yaşayan Bayern Münih ve Bayer Leverkusen puanlarını 10 yaptı.


Harry Kane, Miroslav Klose'den sonra Bayern Münih formasıyla çıktığı ilk 4 lig maçında gol atan ikinci isim oldu.




#Almanya Bundesliga
#Bayern Münih
#Bayer Leverkusen
24 dakika önce
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