Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turu hedefleyen Galatasaray, Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı yarınki maça kilitlendi. Teknik direktör Okan Buruk, ilk maçın analizini yaparak ders çıkarttı ve deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapıyor.