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Spor

Aslan'a Portekizli hakem

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yarın saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre düdük çalacak.

14:57 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Antonio Nobre

Antonio Nobre

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçı Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetecek.


Galatasaray Kulübünden alınan bilgiye göre, Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Nobre düdük çalacak.


Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Nuno De Sa Martins ile Paulo Ricardo Duarte Bras üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andre Filipe Domingues Narciso olacak.


Nobre, A Milli Futbol Takımı'nın geçen sene UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'u 2-0 yendiği karşılaşmayı da yönetmişti.






#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Bayern Münih
#Antonio Emanuel Carvalho Nobre
16 dakika önce
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