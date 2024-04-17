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Spor

Bayern Münih rövanşı kazandı yarı finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Arsenal'ı sahasında 1-0 mağlup eden Bayern Münih, yarı finale adını yazdırdı.

23:54 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:04 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kimmich'in gol sevinci.
Kimmich'in gol sevinci.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Alman ekibi Bayern Münih, Allianz Arena'da İngiliz temsilcisi Arsenal'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 64. dakikada sol kanattan Raphael Guerreiro'nun ortasında penaltı noktası üzerinde Joshua Kimmich kafayla topu ağlara göndererek Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Alman ekibi sahadan 1-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Bayern Münih, Manchester City-Real Madrid eşleşmesinin tur atlayanıyla mücadele edecek.


#Bayern Münih
#Arsenal
#Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
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