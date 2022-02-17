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Bayern Münih, Salzburg’la yenişemedi

Şampiyonlar Lig'i son 16 Turu ilk maçında Salzburg ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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Haber Merkezi İHA
Bayern Münih, Salzburg’la yenişemedi
Salzburg-Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman devi Bayern Münih, Avusturya deplasmanında Salzburg ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Avusturya temsilcisi Salzburg, Alman devi Bayern Münih’i sahasında konuk etti. Ev sahibi ekip, 21. dakikada Chikwubuike Adamu’nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Münih, ataklarını yoğunlaştırdı. Salzburg galibiyete çok yaklaşmışken, 90. dakikada sahneye Kingsley Coman çıktı ve skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Münih, tur şansını Almanya’ya bıraktı.

İki takım arasında Almanya’daki rövanş mücadelesi 8 Mart’ta oynanacak.

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