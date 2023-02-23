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Spor

Bayern Münih'in hedefi Harry Kane

Bayern Münih, takımdan ayrılan Robert Lewandowski'nin yerini Tottenham yıldızı Harry Kane ile doldurmayı planlıyor. Bavyera ekibi rekor ücret ile İngiliz temsilcisinin kapısını çalacak.

18:46 . 23/02/2023 Perşembe
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Harry Kane

Harry Kane

Bayern Münih, sezon başında takımdan ayrılan Robert Lewandowski'nin yerini doldurmaya hazırlanıyor.

Bavyera ekibinde Maxim Choupo Moting bu sezon çıktığı 15 maçta 8 gol ve 2 asist yaparak beklentilerin üzerinde performans gösterse de hala Alman ekibinin seviyesinde olduğu düşünülmüyor. Teknik direktör Julian Nagelsmann hücum hattı derinliğini artırmak istiyor.

İspanyol basını yazdı

İspanyol medyasından Todofichajes'in haberine göre, Bavyera ekibi Tottenham'ın yıldızı Harry Kane için İngiliz ekibinin kapısını sezon sonunda çalmaya hazırlanıyor.

Haberde, Alman devinin Kane için İngiliz kulübüne 110 milyon euroluk teklifle gideceği belirtildi. 29 yaşındaki yıldızın Tottenham ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

Harry Kane, Tottenham kariyerinde 412 maçta forma giyerken 266 kez gol sevinci yaşadı.



#Bayern Münih
#Harry Kane
#transfer
1 saat önce
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Bayern Münih'in hedefi Harry Kane
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