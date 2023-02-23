Bayern Münih'in hedefi Harry Kane

Bavyera ekibinde Maxim Choupo Moting bu sezon çıktığı 15 maçta 8 gol ve 2 asist yaparak beklentilerin üzerinde performans gösterse de hala Alman ekibinin seviyesinde olduğu düşünülmüyor. Teknik direktör Julian Nagelsmann hücum hattı derinliğini artırmak istiyor.