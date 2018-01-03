Bayern Münih'in ikinci kalecisi sakatlandı

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi Bayern Münih'te kaleci endişesi yaşanıyor.

Bild'in haberine göre takımın as kalecisi Manuel Neuer'in uzun süredir sakat olması nedeniyle kaleyi koruyan Sven Ulreich bugün Doha'da sürdürülen antrenmanda sağ elinden bir sakatlık yaşadı.

Sağlık ekiplerinin derhal müdahalede bulunduğu 29 yaşındaki Alman file bekçisi golf arabasıyla takımın kaldığı otele götürüldü.

Ulreich'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmazken, sakatlığının ciddi olması durumunda kaleyi 36 yaşındaki Tom Starke'ın koruyacağı ifade edildi.