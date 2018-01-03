BUNDESLİGA

Bayern Münih'in ikinci kalecisi sakatlandı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih'te bugün antrenmanda ikinci kaleci Sven Ulreich sakatlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakatlanan Ulreich önce ayakta tedavi edildi, ardından golf arabasıyla takımın kaldığı otele götürüldü.

Sakatlanan Ulreich önce ayakta tedavi edildi, ardından golf arabasıyla takımın kaldığı otele götürüldü.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi Bayern Münih'te kaleci endişesi yaşanıyor.

Bild'in haberine göre takımın as kalecisi Manuel Neuer'in uzun süredir sakat olması nedeniyle kaleyi koruyan Sven Ulreich bugün Doha'da sürdürülen antrenmanda sağ elinden bir sakatlık yaşadı.

Sağlık ekiplerinin derhal müdahalede bulunduğu 29 yaşındaki Alman file bekçisi golf arabasıyla takımın kaldığı otele götürüldü.

  • Ulreich'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmazken, sakatlığının ciddi olması durumunda kaleyi 36 yaşındaki Tom Starke'ın koruyacağı ifade edildi.

Bayern Münih'e 36'lık kaleci
Bayern Münih'e 36'lık kaleci

Bayern Münih, Neuer'in sakatlığı sonrası kaleci alternatifiyle ilgili sıkıntı yaşıyordu. Panzerler konuyla ilgili sürpriz bir çözüme imza attı.Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçen sezon sonunda emekli olan 36 yaşındaki Tom Starke'ın futbola döndüğünü ve Neuer iyileşene kadar kadroda olacağını açıkladı.Bayern Münih'in Schalke 04'ü 3-0 yendiği son lig maçında kaleyi koruyan Sven Ulreich'in Neuer dönene kadar takımın birinci kaleci olması bekleniyor. Tom Starke ise ikinci kaleci olarak forma bekleyecek.

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