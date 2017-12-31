BUNDESLİGA

Bayern Münih'te Goretzka tamam Carrasco sırada

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Schalke 04'le sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Leon Goretzka'yı transfer etti. Alman orta saha oyuncusu sezon sonunda Münih ekibine katılacak. Alman temsilcisi, Goretzka'nın ardından Atletico Madrid'in Belçikalı yıldızı Yannick Carrasco'yu da transfer etmek için çalışmalarda bulunuyor. Münih ekibinin 24 yaşındaki oyuncuyu devre arası transfer döneminde kadrosuna katması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Goretzka, Almanya Milli Takımı'nın yeni yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Goretzka, Almanya Milli Takımı'nın yeni yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Leon Goretzka ile anlaşmaya vardı. Alman orta saha oyuncusu, sezon sonunda bonservissiz olarak Bayern kadrosuna katılacak.

Alman temsilcisi bu transferin yanı sıra Atletico Madrid'in Belçikalı oyuncusu Yannick Carrasco için de girişimlerde bulunuyor. Bayern Münih'in bu transfer için ciddi bir bedel ödemeyi göze aldığı aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere Bayern Münih daha önce de Hoffenheim'dan Sandro Wagner'i transfer etmişti.

Bayern Münih Carrasco için kesenin ağzını açtı
Bayern Münih Carrasco için kesenin ağzını açtı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Atletico Madrid forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco'yu transfer etmek istiyor.Bavyera ekibi, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de çok istediği 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için 50 milyon euroluk bonservis bedeli ayırdı.Madrid ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu 2015 yılında Monaco'dan 18 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer olmuştu.Belçikalı milli futbolcu Carrasco, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 53 maçta 14 gol atarken 5 de asist yapmıştı.

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