Bayern Münih'te Goretzka tamam Carrasco sırada

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Schalke 04'le sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Leon Goretzka'yı transfer etti. Alman orta saha oyuncusu sezon sonunda Münih ekibine katılacak. Alman temsilcisi, Goretzka'nın ardından Atletico Madrid'in Belçikalı yıldızı Yannick Carrasco'yu da transfer etmek için çalışmalarda bulunuyor. Münih ekibinin 24 yaşındaki oyuncuyu devre arası transfer döneminde kadrosuna katması bekleniyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Leon Goretzka ile anlaşmaya vardı. Alman orta saha oyuncusu, sezon sonunda bonservissiz olarak Bayern kadrosuna katılacak.
Alman temsilcisi bu transferin yanı sıra Atletico Madrid'in Belçikalı oyuncusu Yannick Carrasco için de girişimlerde bulunuyor. Bayern Münih'in bu transfer için ciddi bir bedel ödemeyi göze aldığı aktarıldı.
Hatırlanacağı üzere Bayern Münih daha önce de Hoffenheim'dan Sandro Wagner'i transfer etmişti.
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