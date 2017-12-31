Bayern Münih'te Goretzka tamam Carrasco sırada

Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Leon Goretzka ile anlaşmaya vardı. Alman orta saha oyuncusu, sezon sonunda bonservissiz olarak Bayern kadrosuna katılacak.

Alman temsilcisi bu transferin yanı sıra Atletico Madrid'in Belçikalı oyuncusu Yannick Carrasco için de girişimlerde bulunuyor. Bayern Münih'in bu transfer için ciddi bir bedel ödemeyi göze aldığı aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere Bayern Münih daha önce de Hoffenheim'dan Sandro Wagner'i transfer etmişti.