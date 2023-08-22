Bayern'in eski yıldızı Rizespor yolunda

Michael Cuisance'ın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
Süper Lig’de 2. hafta sonunda sadece 1 puan alabilen Rizespor, bir dönem Bayern Münih’in bonservisine 8 milyon euro ödediği Michael Cuisance için harekete geçti.
Fransız orta saha oyuncusunun kulübü Venezia ile görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibi, transferde yol katetti. Cuisance’nin kiralık satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
Cuisance, daha önce Mönchengladbach, Bayern Münih ve Marsilya gibi takımlarda görev yapmıştı.