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Spor

Bayern'in eski yıldızı Rizespor yolunda

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bir dönem Bayern Münih forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Michael Cuisance’yi kiralık ya da satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

12:03 . 22/08/2023 Salı
DHA
Michael Cuisance'ın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Michael Cuisance'ın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Süper Lig’de 2. hafta sonunda sadece 1 puan alabilen Rizespor, bir dönem Bayern Münih’in bonservisine 8 milyon euro ödediği Michael Cuisance için harekete geçti.


Fransız orta saha oyuncusunun kulübü Venezia ile görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibi, transferde yol katetti. Cuisance’nin kiralık satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilmesi bekleniyor.


Cuisance, daha önce Mönchengladbach, Bayern Münih ve Marsilya gibi takımlarda görev yapmıştı.






#Süper Lig
#Rizespor
#Michael Cuisance
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