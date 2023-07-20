Becao Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Udinese'den Becao'yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde 27 yaşındaki stoperin kendisini 5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin, oyuncunun eski kulübüne 8 milyon 312 bin 500 avroyu 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödeyeceği kaydedildi. Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco'nun da yer aldığı imza töreninin ardından açıklamada bulunan Becao, çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Resmi imzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Rodrigo Becao, “Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. O yüzden bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz” dedi.