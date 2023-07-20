|
Spor

Becao Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferi için Udinese ile 8.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşıldığını ve bu rakamın 3 sene içerisinde 5 taksitle ödeneceğini açıkladı.

Haber Merkezi
20:20 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe Udinese'den Becao'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Udinese'den Becao'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde 27 yaşındaki stoperin kendisini 5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.


Fenerbahçe'nin, oyuncunun eski kulübüne 8 milyon 312 bin 500 avroyu 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödeyeceği kaydedildi. Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco'nun da yer aldığı imza töreninin ardından açıklamada bulunan Becao, çok mutlu olduğunu dile getirdi.


Becao: "Çok mutluyum"

Resmi imzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Rodrigo Becao, “Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. O yüzden bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz” dedi.




#Fenerbahçe
#Becao
#transfer
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı: İşte taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve özel koşullar