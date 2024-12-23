Beklentilerin altında kalmıştı! Sivasspor'da Keita Balde ile yollar ayrılıyor

Sivasspor'da istenilen performansı sergileyemeyen ve eleştirilerin odağı haline gelen Keita Balde, geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gitti. Sezona büyük beklentilerle transfer edilen Balde, sadece 11 maçta forma şansı bulabildi ve yalnızca 1 gol katkısı sağladı.

Balde, sergilediği düşük performansıyla, taraftarlar ve teknik ekip tarafından da eleştirildi. Sivasspor yönetimi ise Balde ile yolları ayırma kararı alırken, resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.