Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beklentilerin altında kalmıştı! Sivasspor'da Keita Balde ile yollar ayrılıyor

Beklentilerin altında kalmıştı! Sivasspor'da Keita Balde ile yollar ayrılıyor

11:2023/12/2024, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Balde bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 11 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.
Balde bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 11 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a büyük umutlarla transfer edilen Keita Balde istenen performansı gösterememişti. Yıldız futbolcu ile yolların ayrılması kararı alındı.

Sivasspor'da istenilen performansı sergileyemeyen ve eleştirilerin odağı haline gelen Keita Balde, geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gitti. Sezona büyük beklentilerle transfer edilen Balde, sadece 11 maçta forma şansı bulabildi ve yalnızca 1 gol katkısı sağladı.


Balde, sergilediği düşük performansıyla, taraftarlar ve teknik ekip tarafından da eleştirildi. Sivasspor yönetimi ise Balde ile yolları ayırma kararı alırken, resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.



#Sivasspor
#Keita Balde
#Transfer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA GELİŞMELER! Asgari ücret zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?