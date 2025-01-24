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Belçika Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası Rudi Garcia oldu

Belçika Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası Rudi Garcia oldu

15:5924/01/2025, Cuma
AA
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60 yaşındaki teknik adam son olarak Napoli'yi çalıştırmıştı.
60 yaşındaki teknik adam son olarak Napoli'yi çalıştırmıştı.

Belçika Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası belli oldu. Takımın başına Fransız teknik adam Rudi Garcia getirildi.

Belçika Milli Futbol Takımı'nın başına Fransız teknik adam Rudi Garcia getirildi.


Belçika Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından Fransız teknik adamın bir fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, "Teknik direktörümüz Rudi Garcia" bilgisi verildi.


60 yaşındaki teknik adam, son olarak geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'yi çalıştırmıştı.


#Belçika Milli Futbol Takımı
#Rudi Garcia
#Futbol

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