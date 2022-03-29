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Spor Belçikalı futbolcu Miguel Van Damme 28 yaşında hayatını kaybetti
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Belçikalı futbolcu Miguel Van Damme 28 yaşında hayatını kaybetti

Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge, 2016 yılında kan kanseri (lösemi) teşhisi konulan 28 yaşındaki Belçikalı kaleci Miguel Van Damme'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Belçikalı futbolcu Miguel Van Damme 28 yaşında hayatını kaybetti
Miguel Van Damme

Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Cercle Brugge, 2016 yılında lösemi teşhisi koyulan kaleci Miguel Van Damme'ın öldüğünü açıkladı.

Cercle Brugge da resmi siteden uzun bir açıklama yayınlayarak, “Bir süredir işlerin iyi gitmediğini bilsek de, hissettiklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Dostumuz ve takım arkadaşımız Van Damme'ın lösemiye karşı uzun süredir verdiği savaşı kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz." denildi.

3. kez yakalandı

2016-2017 sezonu öncesi sağlık kontrolünden lösemi teşhisi konulan Belçikalı oyuncu, 2020 yılının Eylül ayında aynı hastalığa 3. kez yakalandı. Kanserin 3. kez geldiğini ve bu kez tedavinin sonuçsuz kalacağını açıklayan Miguel Van Damme, bu sabah hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Damme evli ve bir çocuk babasıydı.
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