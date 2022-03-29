Belçikalı futbolcu Miguel Van Damme 28 yaşında hayatını kaybetti

Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Cercle Brugge, 2016 yılında lösemi teşhisi koyulan kaleci Miguel Van Damme'ın öldüğünü açıkladı.

Cercle Brugge da resmi siteden uzun bir açıklama yayınlayarak, “Bir süredir işlerin iyi gitmediğini bilsek de, hissettiklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Dostumuz ve takım arkadaşımız Van Damme'ın lösemiye karşı uzun süredir verdiği savaşı kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz." denildi.

Ter nagedachtenis van onze vriend en ploegmaat Miguel Van Damme werd een rouwregister geopend, dat vanaf nu aan het Cercle secretariaat kan worden ondertekend.

— Cercle Brugge (@cercleofficial) March 29, 2022

3. kez yakalandı

2016-2017 sezonu öncesi sağlık kontrolünden lösemi teşhisi konulan Belçikalı oyuncu, 2020 yılının Eylül ayında aynı hastalığa 3. kez yakalandı. Kanserin 3. kez geldiğini ve bu kez tedavinin sonuçsuz kalacağını açıklayan Miguel Van Damme, bu sabah hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Damme evli ve bir çocuk babasıydı.