Benzema'dan Ballon d'Or yorumu: Rodri beni heyecanlandırmıyor

El Chiringuito TV'ye konuşan Fransız yıldız, "Vini Ballon d'Or'u kazanmayı hak etti. Onunla konuştum, üzgün. Bu normal. Rodri'ye karşı bir şeyim yok, o iyi bir oyuncu ama kanepemde televizyon izliyorum ve Rodri size 'vay canına' dedirtecek bir şey yapmıyor. Vini bunu birden fazla kez yaptı." diye konuştu.