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Benzema'dan Ballon d'Or yorumu: Rodri beni heyecanlandırmıyor

Benzema'dan Ballon d'Or yorumu: Rodri beni heyecanlandırmıyor

16:2930/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Benzema, Al-Ittihad'de forma giyiyor.
Benzema, Al-Ittihad'de forma giyiyor.

Futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Fransız golcü Karim Benzema, Ballon d'Or ödülünün Vinicius Junior'un yerine Rodri'ye verilmesini eleştirdi.

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Real Madrid'in eski yıldızı Karim Benzema, Ballon d'Or'un Rodri'ye verilmesine tepki gösterdi.


El Chiringuito TV'ye konuşan Fransız yıldız, "Vini Ballon d'Or'u kazanmayı hak etti. Onunla konuştum, üzgün. Bu normal. Rodri'ye karşı bir şeyim yok, o iyi bir oyuncu ama kanepemde televizyon izliyorum ve Rodri size 'vay canına' dedirtecek bir şey yapmıyor. Vini bunu birden fazla kez yaptı." diye konuştu.


Benzema, Vinicius Junior'un bir gün Ballon d'Or kazanacağını da sözlerine ekledi.

#Karim Benzema
#Rodri
#Vinicius Junior

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