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Berke Özer Türkiye'ye geri dönüyor: Anlaşma sağlandı

Sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'den ayrılan ve daha fazla forma giyebilmek için Portimonense'ye transfer olan Berke Özer, istediğini Portekiz'de bulamadı. Berke Özer'in Portekiz kulübünden ayrılacağı ve kariyerini Türkiye'de sürdüreceği öğrenildi. Peki Berke Özer hangi takıma transfer olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Berke Özer hangi takımda oynuyor? Berke Özerin yeni takımı belli oldu
Berke Özer henüz A Milli Takım forması giymedi.

Geride bıraktığımız sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve sözleşmesi bittikten sonra, daha fazla forma şansı bulmak için Portekiz takımlarından Portimonense'ye transfer olan Berke Özer, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Berke Özer Eyüpspor'a transfer oluyor

İstediği forma şansını bulamayan ve sadece 2 karşılaşmada süre alabilen 22 yaşındaki oyuncunun yeni durağı, TFF 1. Lig olacak. Eyüpspor, Berke Özer'in transferi için Portimonense ile anlaşma sağladı.

  • Eyüpspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Berke Özer'in adı Galatasaray ile de anılıyordu.

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