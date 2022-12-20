Berke Özer Türkiye'ye geri dönüyor: Anlaşma sağlandı

Geride bıraktığımız sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve sözleşmesi bittikten sonra, daha fazla forma şansı bulmak için Portekiz takımlarından Portimonense'ye transfer olan Berke Özer, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Berke Özer Eyüpspor'a transfer oluyor

İstediği forma şansını bulamayan ve sadece 2 karşılaşmada süre alabilen 22 yaşındaki oyuncunun yeni durağı, TFF 1. Lig olacak. Eyüpspor, Berke Özer'in transferi için Portimonense ile anlaşma sağladı.

Eyüpspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Berke Özer'in adı Galatasaray ile de anılıyordu.

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