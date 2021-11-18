Spor Berke Özer idmana çıkamadı, altyapıdan takviye yapıldı
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Berke Özer idmana çıkamadı, altyapıdan takviye yapıldı

Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır ile Berke Özer’in yokluğunda takıma altyapıdan takviye yapıldı. Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge’nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz de çalışmalara dahil edildi.

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Haber Merkezi AA
Berke Özer idmana çıkamadı, altyapıdan takviye yapıldı
Berke Özer tedbir amaçlı idmana katılmadı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana kaleci Berke Özer tedbir amaçlı katılmadı.

Milli takımlardan tüm oyuncular döndü. Filip Novak ve Kim Min-jae takımdan ayrı yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Enner Valencia'nın tedavisi sürerken, kaleci Altay Bayındır salonda, Luiz Gustavo ise bireysel çalıştı.

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İHA
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Altyapıdan takviye

Kaleciler Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda, Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz çalışmalara dahil edildi.

Isınma ve koordinasyonla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederken, antrenmanın kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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