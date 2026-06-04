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Bernardo Silva'dan Galatasaray'ı üzecek anlaşma: Dünya deviyle el sıkıştı

Bernardo Silva'dan Galatasaray'ı üzecek anlaşma: Dünya deviyle el sıkıştı

12:254/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
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Bernardo Silva, geride bıraktığımız sezon 53 karşılaşmada forma giyerken 3 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi.
Bernardo Silva, geride bıraktığımız sezon 53 karşılaşmada forma giyerken 3 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi.

Manchester City'den ayrılarak serbest kalan ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu Bernardo Silva'nın yeni takımı belli oldu.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Bernardo Silva'nın kariyerine devam edeceği takım netleşmeye başladı. Manchester City ile yollarını ayırarak serbest statüye geçen Portekizli yıldızın, uzun süredir peşinde olan Barcelona ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

İspanyol basınından SER'de yer alan habere göre Bernardo Silva, Barcelona ile el sıkıştı. Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick'in de transferi onayladığı belirtilirken, deneyimli futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Öte yandan Barcelona'nın bu transferi resmileştirebilmesi için kadroda bazı düzenlemelere gitmesi gerekiyor. Hansi Flick'in yönetimden maaş bütçesinde yer açılmasını talep ettiği ve bu doğrultuda bazı oyuncularla yolların ayrılmasının planlandığı ifade edildi. Katalan temsilcisinde Roony Bardghji ve Marc Casado'nun ayrılığı gündemde yer alıyor.




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