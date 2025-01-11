Trendyol Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.





Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Ndour ve 40. dakikada Immobile kaydetti. Bodrum FK'nın tek golünü 90+4. dakikada Puscas attı.





Gedson Fernandes, 23. dakikada kafasına aldığı darbe sonrası karşılaşmaya devam edemedi. Portekizli orta sahanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Ligde oynadığı son üç karşılaşmadan iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan kara-kartal, üç maç sonra kazandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 30 yaparak 5. sıraya yükseldi. Bodrum FK ise 15 puanla 17. sırada kaldı.





Siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.





Maçtan önemli dakikalar:

10' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Fredy'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Taulant Seferi'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.





18' Musah Mohammed'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Fredy'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Mert Günok topu kornere çeldi.





23' Sakatlanan Gedson Fernandes oyuna devam edemedi. Yerine Al-Musrati dahil oldu.





32' Beşiktaş, Ndour ile öne geçti. Rafa Silva'nın ortasında ceza sahasına iyi koşan İtalyan orta saha, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

40' Sağ kanattan topu iyi getiren Onur Bulut, ceza sahası içerisinde Immobile'yi gördü. İtalyan golcü, boş kaleye topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İKİNCİ YARI

56' Gökdeniz Bayrakdar'ın pasıyla topla buluşan Taulant Seferi'nin hızla ilerleyerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.





64' Hakem Mehmet Türkmen, Felix Uduokhai ile Taylan Antalyalı arasında yaşanan pozisyonun kontrolü için VAR'a gitti fakat kararından geri dönmedi.

81' Ciro Immobile'nin ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Diogo Sousa topu uzaklaştırmayı başardı.





86' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Fredy'nin doğrudan kaleye gönderdiği şutunda, baraja çarpan top ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.





90+4' Puscas ceza sahası içerisinde boş kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-1.





BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇ SONUCU





BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Bodrum FK maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

Ndour ilk golünü attı

Siyah-beyazlıların ilk golünü 32. dakikada Cher Ndour attı. Ndour, kaydettiği bu golle siyah-beyazlı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 12. maçında çıkan 20 yaşındaki futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.





Ciro Immobile 10 gole ulaştı

Immobile, Bodrum FK maçında attığı bu golle birlikte 15. lig maçında 10. golünü kaydetmiş oldu. İtalyan futbolcu, Avrupa Ligi elemelerinde 2 müsabakada 2 kez gol sevinci yaşarken, sezon başında oynanan Süper Kupa'da da yine 2 gol atmıştı.





VAR incelemesi, penaltı kararıyla sonuçlanmadı

Karşılaşmanın 62. dakikasında maçın hakemi Mehmet Türkmen, Bodrum FK'dan Taylan Antalyalı'nın Beşiktaş ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda VAR incelemesinde bulundu. Mehmet Türkmen, Uduokhai'nin Taylan'a faul yapmadığını belirterek oyunu tekrar devam ettirdi.





Onur Bulut, bu sezon 3. kez 11'de

Siyah-beyazlılarda Bodrum FK karşısında görev alan Onur Bulut, bu sezon 3. kez 11'de sahaya çıktı. Onur, Süper Lig'de 11. haftasındaki Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Bodo Glimt mücadelesinde 11'de başlamıştı.





Gedson oyuna devam edemedi

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 23'üncü dakikada Beşiktaş ceza sahasında rakibiyle kafa topuna çıkan Gedson Fernandes, 25'inci dakikada yerini Al-Musrati'ye bıraktı.





Ferdi Tayfur unutulmadı

Beşiktaş'ın Bodrum FK'yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsanevi sanatçı Ferdi Tayfur unutulmadı. Mücadele öncesinde Tayfur'un şarkıları stadyumda çalınırken, siyah-beyazlı taraftarlar da telefonlarının ışıklarıyla şarkılara eşlik etti.





Taraftarlar ilgi göstermedi

Bodrum FK müsabakasında Tüpraş Stadyumu'nda büyük boşluklar dikkat çekti. Özellikle Süper Lig'de oynanan son 9 mücadelede alınan tek galibiyetin de etkisiyle siyah-beyazlı taraftarlar, bu maçta beklenen ilgiyi göstermedi.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



