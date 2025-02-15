Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbiyi ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.





Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Rafa Silva ile 65. dakikada Batagov (K.K) attı. Bordo-mavililerin tek golünü 17. dakikada Simon Banza kaydetti.





Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 38 yaparak 5. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada kaldı.





Kartal, son 7 Süper Lig mücadelesinde de yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 3 kez de galip geldi.





Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 deplasmandan da galibiyetle ayrılamadı. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galip gelemiyor.





Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.





Maçtan önemli dakikalar:

2' Arthur Masuaku'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.

17' Rafa Silva'nın yaptığı pas hatası sonrasında Simon Banza, Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncu, Mert'in müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 0-1.

Simon Banza'nın gol sevinci.

25' Milot Rashica'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Gedson Fernandes'in yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıktı.

45' Sağ kanattan Svensson'un ortasında ceza sahası sol çaprazından Immobile'nin şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

İKİNCİ YARI

53' Arthur Masuaku'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Rafa Silva, penaltı noktası gerisinden yaptığı düzgün vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan köşede ağlarla buluşturdu: 1-1.

Rafa Silva'nın gol sonrası sevinci. Fotoğraf: Kadircan Dilli

65' Ciro Immobile'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Rashica'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, Arseniy Batagov'a çarpan top Uğurcan Çakır'ı yanıltarak solundan ağlarla buluştu: 2-1.

76' Pedro Malheiro'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Danylo Sikan'ın yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi.





BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU





BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Trabzonspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

YENİ TRANSFER ARROYO KULÜBEDE

Beşiktaş'ın Ekvador ekibi Independiente Del Valle'den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı. 19 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Diğer yeni bir transfer Elan Ricardo ise Trabzonspor mücadelesinin kadrosunda kendine yer bulamadı. Öte yandan kiradan dönen Amir Hadziahmetovic maç kadrosunda yer aldı.





MERT GÜNOK'A 100'ÜNCÜ MAÇ PLAKETİ

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a karşılaşma öncesinde 100'üncü maç plaketi verildi. Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında Beşiktaş formasıyla 100'üncü maçına çıkan Mert Günok, Bolu'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle plaket almak istememişti. Tecrübeli file bekçisi, 100'üncü maç plaketini Trabzonspor maçı öncesinde aldı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta 1-0 kazanılan Eyüpspor maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; takımdan ayrılan Umut Güneş'in yanı sıra Lundstram, Nwakaeme ve Zubkov'un yerlerine Mendy, Cham, Ozan Tufan ve Sikan'ı 11'de görevlendirdi.





ŞENOL GÜNEŞ 12 YIL SONRA İNÖNÜ'DE RAKİP

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yıl sonra Beşiktaş deplasmanına rakip olarak geldi. Beşiktaş'ta yaşadığı 2 şampiyonlukla taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'a son olarak 12 Ekim 2012 tarihinde Trabzonspor'un başındayken konuk olmuştu.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ ANILDI

Uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması öncesinde anıldı. Bordo-mavili takım, ısınmada Minguzzi'yi anmak için resminin olduğu tişörtlerle sahaya çıktı. Tüpraş Stadı'ndaki skor tabelasına Minguzzi'nin fotoğrafı ve iki takımın logoları yansıtıldı.

EPİLEPSİ İÇİN BAK FARKINDALIK PROJESİNE DESTEK

Beşiktaşlı futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin farkındalık kampanyası ‘Epilepsi İçin Bak' kapsamında, epilepsiyle ilgili toplumsal ön yargılara dikkat çekmek için Trabzonspor maçına mor gözlüklerle çıktı.

👓 Beşiktaşlı futbolcular, Trabzonspor maçı öncesi epilepsi farkındalığı için mor gözlükler takarak sahaya çıktı. #BJKvTS pic.twitter.com/304SC6OMR3 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 15, 2025





HADZİAHMETOVİC İLK KEZ FORMA GİYDİ

Siyah-beyazlılarda sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir, Trabzonspor karşısında bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Amir Hadziahmetovic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönmüştü.





BEŞİKTAŞ YİNE KAYBETMEDİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile 3'ü Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.





Immobile golü unuttu

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, Trabzonspor karşısında da gol sevinci yaşayamadı. Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında henüz gol sevinci yaşamadı. Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK karşısında kaydeden Immobile, bu sezon ligde 10 gol kaydetti.





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