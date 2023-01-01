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Spor
Beşiktaş'ın Amir Hadziahmetovic teklifi belli oldu
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic için yeşil-beyazlı takımın kapısını çaldı. 25 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, ilk teklifini sundu. Peki, Beşiktaş Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a ne kadar bonservis teklif etti? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:28 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Amir Hadziahmetovic'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Amir Hadziahmetovic'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i gözüne kestirdi. Siyah-beyazlı takım, 25 yaşındaki oyuncu için Konyaspor'un kapısını çaldı.


Beşiktaş Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a ne kadar bonservis teklif etti?


Bonsalı oyuncuyu transfer etmek isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirerek sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Siyah-beyazlı takım, Amir Hadziahmetovic için 2.5 milyon euroluk teklifte bulundu. Ayrıca İngiliz ekibi Burnley ise 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Konyaspor'a 4 milyon euro teklif etti.


Konyaspor Amir Hadziahmetovic için ne kadar bonservis istiyor?


Beşiktaş'ın 2.5 milyon euroluk teklifini reddeden Konyaspor, Amir Hadziahmetovic için kesenin ağzının biraz daha açılmasını talep ediyor. Yeşil-beyazlı ekibin, 25 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro civarında bonservis ücreti beklediği öğrenildi.


Bu sezon ligde toplamda 18 karşılaşmada süre alan Amir Hadziahmetovic, 3 gol ve 2 asistle oynadı. Genç oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.




#Amir Hadziahmetovic
#Beşiktaş
#Konyaspor
2 gün önce
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Beşiktaş'ın Amir Hadziahmetovic teklifi belli oldu
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