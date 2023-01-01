Beşiktaş Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a ne kadar bonservis teklif etti?

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Amir Hadziahmetovic'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i gözüne kestirdi. Siyah-beyazlı takım, 25 yaşındaki oyuncu için Konyaspor'un kapısını çaldı.
Bonsalı oyuncuyu transfer etmek isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirerek sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Siyah-beyazlı takım, Amir Hadziahmetovic için 2.5 milyon euroluk teklifte bulundu. Ayrıca İngiliz ekibi Burnley ise 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Konyaspor'a 4 milyon euro teklif etti.
Beşiktaş'ın 2.5 milyon euroluk teklifini reddeden Konyaspor, Amir Hadziahmetovic için kesenin ağzının biraz daha açılmasını talep ediyor. Yeşil-beyazlı ekibin, 25 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro civarında bonservis ücreti beklediği öğrenildi.
Bu sezon ligde toplamda 18 karşılaşmada süre alan Amir Hadziahmetovic, 3 gol ve 2 asistle oynadı. Genç oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.