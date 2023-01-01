Beşiktaş Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a ne kadar bonservis teklif etti?

Beşiktaş Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a ne kadar bonservis teklif etti?

Bonsalı oyuncuyu transfer etmek isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirerek sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Siyah-beyazlı takım, Amir Hadziahmetovic için 2.5 milyon euroluk teklifte bulundu. Ayrıca İngiliz ekibi Burnley ise 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Konyaspor'a 4 milyon euro teklif etti.