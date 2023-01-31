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Spor

Amir Hadziahmetovic'de geri sayım

Beşiktaş, kış transfer sezonun başından bu yana transferi için çabaladığı Amir Hadziahmetovic transferinde sona yaklaştı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:09 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
25 yaşındaki Bosnalı orta saha, bu sezon Konyaspor ile çıktığı 23 resmi maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

25 yaşındaki Bosnalı orta saha, bu sezon Konyaspor ile çıktığı 23 resmi maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferi için Konyaspor ile anlaşmaya çok yakın. Transfer döneminin başından bu yana yeşil-beyazlı ekiple sıkı pazarlık eden Beşiktaş'ın bu transferde mutlu sona yaklaştığı öğrenildi.


Amir için 3 milyon euro


Bosnalı orta saha için teklif yapan diğer kulüplerden Burnley ile Galatasaray'ın bir türlü Konyaspor'u ikna edememesi ve futbolcunun Beşiktaş için kolaylık istemesi transferin önünü açtı.


Siyah-beyazlı kulübün bu transfer için 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonuslar ve sonraki satıştan %20 pay önerdiği ve prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.


  • Siyah-beyazlı formayı giymek için transferin bir an önce tamamlanmasını bekleyen 25 yaşındaki orta saha ile de 4.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.


#Beşiktaş
#Amir Hadziahmetovic
#Transfer
#Konyaspor
1 saat önce
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Amir Hadziahmetovic'de geri sayım
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