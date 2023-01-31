Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferi için Konyaspor ile anlaşmaya çok yakın. Transfer döneminin başından bu yana yeşil-beyazlı ekiple sıkı pazarlık eden Beşiktaş'ın bu transferde mutlu sona yaklaştığı öğrenildi.





Amir için 3 milyon euro





Bosnalı orta saha için teklif yapan diğer kulüplerden Burnley ile Galatasaray'ın bir türlü Konyaspor'u ikna edememesi ve futbolcunun Beşiktaş için kolaylık istemesi transferin önünü açtı.





Siyah-beyazlı kulübün bu transfer için 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonuslar ve sonraki satıştan %20 pay önerdiği ve prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.





Siyah-beyazlı formayı giymek için transferin bir an önce tamamlanmasını bekleyen 25 yaşındaki orta saha ile de 4.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.







