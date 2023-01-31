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25 yaşındaki Bosnalı orta saha, bu sezon Konyaspor ile çıktığı 23 resmi maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferi için Konyaspor ile anlaşmaya çok yakın. Transfer döneminin başından bu yana yeşil-beyazlı ekiple sıkı pazarlık eden Beşiktaş'ın bu transferde mutlu sona yaklaştığı öğrenildi.
Bosnalı orta saha için teklif yapan diğer kulüplerden Burnley ile Galatasaray'ın bir türlü Konyaspor'u ikna edememesi ve futbolcunun Beşiktaş için kolaylık istemesi transferin önünü açtı.
Siyah-beyazlı kulübün bu transfer için 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonuslar ve sonraki satıştan %20 pay önerdiği ve prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.