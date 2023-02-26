Beşiktaş-Antalyaspor
Süper Lig'in 14.hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı golsüz beraberlikle bitti. Beşiktaş'ın kazanamama serisi üç maça çıktı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun 90+7'de penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 40'a çıkartırken, Antalyaspor 25 puana yükseldi.
Gelecek hafta Beşiktaş Ankaragücü'nü konuk ederken, Antalyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Beşiktaş-Antalyaspor maç özeti
29. dakikada sağ taraftan Fernando’nun ortasında arka direkte Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
45+6. dakikada sol taraftan Redmond’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Salih arkaya indirdi. Kale önünde Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.63. dakikada Rosier’in pasında sağ kanatta topla buluşan Redmond’ın ortasında direkt kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Ataberk kornere çeldi.
64. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Umut Meraş’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Saiss’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada Antalyaspor savunmasından seken topa Semih Kılıçsoy röveşata ile vuruşunu yaptı. Cenk’in kafa ile tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Ataberk kontrol etti.
90 4. dakikada ceza sahası içinde kaleci Ataberk’in Cenk Tosun’a yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi.
90 7. dakikada Cenk Tosun’un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ataberk’te kaldı.