Spor Beşiktaş Atiba Hutchinson ve Welinton Souzanın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
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Beşiktaş Atiba Hutchinson ve Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Beşiktaş'a iki önemli futbolcusundan kötü haber geldi. Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Welinton ve aynı maçta arka adalesinde ağrı hisseden Atiba, Galatasaray maçına yetişemeyecek.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaş Atiba Hutchinson ve Welinton Souzanın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Atiba Hutchinson

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Welinton’un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık; Atiba’nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Welinton Souza ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, Welinton’un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık, Atiba’nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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