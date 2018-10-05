Beşiktaş buz kesti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsveç temsilcisi Malmö’ye ikinci yarıda yaptığı hatalar sonucu 2-0 yenilmekten kurtulamadı. 14. dakikada soldan ceza sahasına giren Lens’in dar açıdan vuruşunu kaleci Dahlin kornere çeldi. 15’de Gökhan Töre’nin vuruşunu Dahlin parmaklarının ucuyla bir kere daha kornere çeldi. 35’te Rosenberg’in ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya çarparak Karius’ta kaldı. 53. dakikada sağda topla buluşan Andreas Vindheim ceza sahası içine ortasını yapmak isterken, Caner Erkin’e de çarpan top kaleye yönelerek, Kairus’un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0. 76’da Caner, Vindheim’ı düürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Rosenberg skoru belirledi: 2-0. Gruptaki diğer maçta Norveç’in Sarpsborg takımı sahasında Belçika’nın Genk ekibini 3-1 yendi. Tüm takımların puanları eşit olurken, Beşiktaş averajla liderliğini sürdürdü.

Benim eksikliğim

Malmö mağlubiyetinin ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Rakibe pozisyon vermediğimiz maçta yediğimiz gol sonrası oyun bizim için koptu. 1-0’dan sonra etkili atak sayımız azdı. Değişiklikler de etki etmemesi, tam konsantre gelemediğimizi gösteriyor. Rakip hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Benim eksikliğim. Kazanmayı düşünüyorduk, olmadığı için üzgünüz. Genk’in yenilmesi için de sürpriz denilebilir ama ev sahibi avantajı kullanılmış olabilir. Maça çıkarkenki hayallerimiz ile maçtaki gerçekler örtüşmeyince, maç kaybediliyor” dedi.

Maç öncesinde yoğun güvenlik

Malmö-Beşiktaş maçı öncesi terör endişesi ile stat civarında yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Stat ve çerçevesinde birçok noktada kimlik kontrolü ve aramalar yapan güvenlik güçleri kuş uçurtmadı. Alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda istihbarat, terör, organize ve asayiş ekipleri görev yaparken havada da polis helikopterleri uçtu. Öte yandan karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Malmö Kulübü CEO’su Niclas Carlnen tarafından verilen yemeğe, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdar Adalı katıldı.