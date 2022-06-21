Beşiktaş Ekuban'ı istiyor

Geçtiğimiz günlerde savunma oyuncusu Roman Saiss'i kadrosuna kattığını açıklayan Beşiktaş, forvet transferi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor

Golcü arayışına devam eden siyah-beyazlı ekipte rota yeniden Ekuban'a çevrildi. Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A'da küme düşen Genoa formasıyla geçiren Ganalı forvet, kariyerine Serie B'de devam etmek istemediği için Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

Gana basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın, Ekuban transferini bitirmek için teklif yapmaya hazırlandığı ve Genoa'ya 1.5 milyon Euro teklif edeceği iddaa edildi.

Geride bıraktğımız sezonda Genoa forması ile 32 maça çıkan Ganalı forvet 2 gol 2 asist yapmıştı.

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Süper Lig'i yakından tanıyor

2018 yılında Trabzonspor'a Leeds United'dan 1 milyon Euro karşılığında transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili forma ile 103 maça çıkarken 29 gol 18 asistlik katkıda bulunmuştu.

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