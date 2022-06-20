Beşiktaş Emre Bilgin ile sözleşme imzaladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emre Bilgin'le bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, Kulübümüzle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.

Emre Bilgin, geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasını 3 kez giyerken kalesinde 3 gol gördü.

Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı.



🔗 https://t.co/uukQHvIH1m pic.twitter.com/YuVGjwHnUM — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 20, 2022