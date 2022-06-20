Spor Beşiktaş Emre Bilgin ile sözleşme imzaladı
TRANSFER

Beşiktaş Emre Bilgin ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, altyapısından yetişen genç kaleci Emre Bilgin ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaş Emre Bilgin ile sözleşme imzaladı
Emre Bilgin, Ceyhun Kazancı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emre Bilgin'le bir araya geldi. Ceyhun Kazancı, Kulübümüzle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.

  • Emre Bilgin, geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasını 3 kez giyerken kalesinde 3 gol gördü.

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