Beşiktaş ​Emrecan Uzunhan ile anlaştı: Sözleşme detayları ortaya çıktı

Transfermarkt verilerine göre Emrecan Uzunhan'ın güncel piyasa değeri 525 bin euro.

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorts ve Jackson Muleka’yı kadrosuna katan, iç transferde de Atiba ile sözleşme yenileyen siyah-beyazlılar, son takviyesini savunma hattına yaptı.

2 milyon euro bonservis ödenecek

Kartal, uzun süredir ilgilendiği İstanbulspor’un genç stoperi Emrecan Uzunhan’la anlaştı. Bu konuda İstanbulspor yönetimiyle 2 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında el sıkışan siyah-beyazlıların kısa süre içerisinde 21 yaşındaki oyuncuyu açıklaması bekleniyor. Emrecan, Beşiktaş’a resmi olarak imzayı attıktan sonra takımın yurt dışı kampına katılacak.

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İlk 11'de oynayacak

İstanbulspor altyapısında yetişen Emrecan, geçtiğimiz sezon 25 resmi karşılaşmada forma giydi. Bir çok takımın gözdesi durumunda olan Emrecan’ın yerli oyuncu zorunluluğu nedeniyle de bu sezon ilk 11’de görev alması bekleniyor. Vida’nın ayrılmasından sonra Romain Saiss’i kadrosuna katan Beşiktaş’ta, 3’lü savunma oynatan teknik direktör Valerien İsmael’in defans hattını Saiss, Welinton ve Emrecan’dan oluşturması bekleniyor.

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