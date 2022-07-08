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Beşiktaş'a komando eğitimi

Sahada çok koşan, mücadeleden vazgeçmeyen ve 90 dakika ayakta kalan bir takım görmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, kampta oyuncuların adeta pestilini çıkarıyor. Fransız çalıştırıcı, kampa katılış dönemine göre oyunculara ayrı programlar veriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşa komando eğitimi
Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

Yeni sezona Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde hazırlanan Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien İsmael oyunculara nefes aldırmıyor.

3-4-3 oyun sisteminde çok koşan, mücadele eden ve 90 dakika ayakta kalan bir takım isteyen Fransız çalıştırıcı, idmanların ilk bölümlerinde kondisyon çalışmasına büyük önem veriyor. Bireysel olarak oyuncularla ilgilenen 46 yaşındaki teknik adam, kendisi de çalışmalara direkt katılıyor ve futbolculara örnek oluyor.

Oyunculara adeta askeri eğitim verdiren İsmael, fizik olarak herkesin ideal hale gelmesini istiyor. Eksik oyuncuların kampa katılması ile birlikte tempoyu daha da artıracak olan Fransız çalıştırıcı, futbolcuların bu durumdan şikayetçi olmaması için de idmanları eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.

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Kişiye özel program

Futbolcuların kampa katılış zamanı göz önüne alınarak her oyuncuya ayrı testler ve programlar veriliyor.

Kampa sonradan dahil olan Ghezzal ve N’Koudou ilk gün taktik bölümde takımdan ayrılarak koşu testlerine tabi tutuldu.

Fas Milli Takımı’nın oynadığı son maçta dizinden hafifi bir sakatlık yaşayan Saiss ise kendine özel programa uygun takımdan ayrı çalıştı.

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