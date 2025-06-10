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Beşiktaş Gizem Sezer'in transferini açıkladı

Beşiktaş Gizem Sezer'in transferini açıkladı

15:4310/06/2025, Salı
AA
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Gizem Sezer pivot pozisyonunda oynuyor.
Gizem Sezer pivot pozisyonunda oynuyor.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Gizem Sezer'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Sezer'i transfer etti.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Gizem Sezer ile sözleşme imzaladı. Gizem Sezer'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.


Profesyonel kariyerine 2011 yılında İstanbul Üniversitesi'nde başlayan 30 yaşındaki basketbolcu, son olarak Bodrum Basketbol'un formasını giydi.







#Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı
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