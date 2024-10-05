Beşiktaş – Hapoel Tel Aviv maçının yeri tekrardan değişti

EuroCup'ın 3'üncü haftasında Beşiktaş – Hapoel Tel Aviv müsabakası güvenlik gerekçesiyle Akatlar Arena'dan tekrardan Sırbistan'a alındı.
Beşiktaş'ın EuroCup'ta İstanbul'da oynanması planlanan Hapoel Tel Aviv maçı yeniden Sırbistan'a alındı.
Euroleague resmi sitesinde yapılan maç duyurusunda EuroCup'ın 3'üncü haftasında Beşiktaş – Hapoel Tel Aviv müsabakası Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak.
Geçtiğimiz günlerde siyah-beyaz kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonunun, Avrupa Ligi yönetimi ile Hapoel Shlomo Tel Aviv Kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından Avrupa Ligi yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir” açıklaması yapılmıştı.
Beşiktaş - Hapoel Tel Aviv maçı 8 Ekim 2024 tarihinde Türkiye saati ile 21:00 ‘de Sırbistan Belgrad şehrinde oynanacak.