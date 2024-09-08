Türk basketbolunu yasa boğan ölüm: Trafik canavarının kurbanı oldu

Türk basketbolu bu sabah gelen acı haberle sarsıldı. Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın trafik kazasında vefat ettiği bildirildi.
Basketfaul'ün aktardığı habere göre; Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkarak kaldırımda duran İlkan Karaman’a çarptı. 34 yaşındaki milli basketbolcu kaza sonucu yaşamını yitirdi.
İlkan Karaman kariyerinde TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Le Mann, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB, Formosa Taishin Dreamers ve Çayırova Belediyesi formalarını giymişti.