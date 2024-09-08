Türk basketbolunu yasa boğan ölüm: Trafik canavarının kurbanı oldu

Türk basketbolu bu sabah gelen acı haberle sarsıldı. Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın trafik kazasında vefat ettiği bildirildi.

Basketfaul'ün aktardığı habere göre; Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkarak kaldırımda duran İlkan Karaman’a çarptı. 34 yaşındaki milli basketbolcu kaza sonucu yaşamını yitirdi.