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Spor

Beşiktaş Hasic'i kiralık gönderdi

Siyah-beyazlı kulüp, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ajdin Hasic'in Bosna Hersek Ligi ekiplerinden FK Sarajevo'ya kiralandığını açıkladı.

16:26 . 19/08/2023 Cumartesi
DHA
Hasic'in Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.

Hasic'in Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılan isimler de belli oluyor.


Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Ajdin Hasic'i, Bosna Hersek ekiplerinden FK Sarajevo'ya kiraladı.


Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2023-24 sezonu sonuna kadar FK Sarajevo Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.


Hasic, Göztepe formasıyla 11 maça çıkmış ve 1 gol 1 asist kaydetmişti.





#Beşiktaş
#Ajdin Hasic
#Sarajevo
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