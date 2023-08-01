Beşiktaş hız kesmeyecek

Beşiktaş, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfere hız kesmeden devam etmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in orta sahaya kreatif bir oyuncu istediği biliniyor.





Siyah-beyazlılarda orta saha için öne çıkan isimlerden Alex Oxlade Chamberlain ve Roberto Pereyra ile temas halinde. Liverpool ile sözleşmesini bitiren İngiliz futbolcu ile belirli şartlarda anlaşma sağlansa da Beşiktaş oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle sözleşmeye ek bir madde koymak istiyor.





Pereyra bekleniyor

Beşiktaş, Udinese ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Roberto Pereyra ile girişimlerini sürdürüyor. 32 yaşındaki oyuncuya teklifini yapan siyah-beyazlılar, ailesini ikna etmesini bekliyor.





Beşiktaş'ın, yıllık 2.2 milyon Euro garanti ücretten 2+1 yıllık kontrat önerisi devam ediyor. Arjantinli futbolcunun menajeri Federico Pastorella ise "Sadece Beşiktaş'la değil, başka kulüplerle de Pereyra adına temaslarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı.





Sağ kanada Vargas

Sol kanada Rebic'i transfer eden Beşiktaş, şimdi de sağ kanat ağırlıklı olmak üzere her iki kanatta da oynayabilen Matias Vargas transferine yöneldi. Siyah-beyazlılar, Çin'in Shangai Port takımında forma giyen eski Adana Demirsporlu 26 yaşındaki oyuncuya teklif yaparken, cevap beklemeye başladı.











