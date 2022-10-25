Beşiktaş için teknik direktör iddiası: İşte görüşme yapılan hoca

Son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından yönetimin de Fransız çalıştırıcıyı gözden çıkardığı belirtildi.

'Şenol Güneş ile görüşüldü' iddiası

Fanatik'in iddiasına göre Valerien Ismael'i göndermek isteyen siyah-beyazlı yönetim, ilk görüşmesini eski çalıştırıcı Şenol Güneş ile gerçekleştirdi.

Yönetim, Vodafone Park'ta oynanan Trabzonspor maçının ardından tecrübeli hoca ile buluşarak bir görüşme yaptı.

Yapılan ilk görüşmede Güneş'in teklifi kabul etmediği bildirildi.

Bu arada yönetim içerisinde bazı isimlerin de Şenol Güneş'e sıcak bakmadığı kaydedildi.

REKLAM

Şenol Güneş, üst üste iki kez Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştı.

Diğer aday Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta gündemde olan isimlerden bir diğeri ise Sergen Yalçın. 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Yalçın, siyah-beyazlıların teknik adam listesinde yeniden yer aldı.

Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Valerien Ismael, yıllık 1.2 milyon euro kazanıyor.

Fransız teknik adamın görevine son verilmesi halinde, bu ücretin tamamı kendisine ödenecek.