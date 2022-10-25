Spor Beşiktaş için teknik direktör iddiası İşte görüşme yapılan hoca
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş için teknik direktör iddiası: İşte görüşme yapılan hoca

Beşiktaş'ta yönetimin Trabzonspor maçı sonrası teknik direktör Şenol Güneş ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Beşiktaş için teknik direktör iddiası: İşte görüşme yapılan hoca
Valerien Ismael'in Beşiktaş'taki kredisi tükendi.

Son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından yönetimin de Fransız çalıştırıcıyı gözden çıkardığı belirtildi.

'Şenol Güneş ile görüşüldü' iddiası

Fanatik'in iddiasına göre Valerien Ismael'i göndermek isteyen siyah-beyazlı yönetim, ilk görüşmesini eski çalıştırıcı Şenol Güneş ile gerçekleştirdi.

Yönetim, Vodafone Park'ta oynanan Trabzonspor maçının ardından tecrübeli hoca ile buluşarak bir görüşme yaptı.

Yapılan ilk görüşmede Güneş'in teklifi kabul etmediği bildirildi.

Bu arada yönetim içerisinde bazı isimlerin de Şenol Güneş'e sıcak bakmadığı kaydedildi.

Şenol Güneş, üst üste iki kez Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştı.
Şenol Güneş, üst üste iki kez Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştı.

Diğer aday Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta gündemde olan isimlerden bir diğeri ise Sergen Yalçın. 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Yalçın, siyah-beyazlıların teknik adam listesinde yeniden yer aldı.

Fesih'te 1.2 milyon eruo ödenecek

Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Valerien Ismael, yıllık 1.2 milyon euro kazanıyor.

Fransız teknik adamın görevine son verilmesi halinde, bu ücretin tamamı kendisine ödenecek.

Beşiktaş taraftarı Valerien Ismael'i istifaya çağırdı
SPOR
Beşiktaş taraftarı Valerien Ismael'i istifaya çağırdı



Geri döndü

Geri döndü

Süper Lig ekibi Fatih Tekke'yi açıkladı.
Süper Ligde haftanın 11i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

Sadece 45 dakika oynadı en iyiler arasına girdi.
Avcı ilk peşinde

Avcı ilk peşinde

Deplasman galibiyeti özlemini bitirmek için Kızılyıldız maçına çıkacak
'Palabıyık <br>izlemeye gitmedi'

'Palabıyık
izlemeye gitmedi'

​VAR konuşmalarıyla ilgili önemli iddia.
'Nasıl izin verirsiniz?'

'Nasıl izin verirsiniz?'

Okan Buruk soyunma odasında çılgına döndü.
Ofsayt taktiği değil <br>oyun planı

Ofsayt taktiği değil
oyun planı

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si rakipleri kilitliyor.
4 maç 3 galibiyet

4 maç 3 galibiyet

​Hatayspor teknik direktör Volkan Demirel ile çıkışa geçti
Galatasaray <br>buhrana girdi

Galatasaray
buhrana girdi

Üç maç takımdaki herkesin kaderini belirleyecek.
Beşiktaş son anlarda yıkıldı

Beşiktaş son anlarda yıkıldı

Siyah-beyazlılar, deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.
İstifaya çağırdılar

İstifaya çağırdılar

​Beşiktaş taraftarı, Valerien Ismael'i istifaya davet etti.
Oyuncuları suçladı

Oyuncuları suçladı

​Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Hatayspor mağlubiyetini değerlendirdi.
'VAR'ın hata lüksü yok!'

'VAR'ın hata lüksü yok!'

Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz çarpıcı mesajlar verdi.
Listede tanıdık isimler var

Listede tanıdık isimler var

​İstanbulspor yeni teknik direktör arayışlarına başladı.
Shakhtar'dan<br>FIFA'ya çağrı

Shakhtar'dan
FIFA'ya çağrı

CEO Sergei Palkin, İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.