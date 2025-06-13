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Beşiktaş ilk kaptanı Şeref Bey'i andı

Beşiktaş ilk kaptanı Şeref Bey'i andı

13:4913/06/2025, Friday
AA
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Ahmet Şerafettin Bey (Şeref Bey) vefatının 92. yıl dönümünde anıldı.
Ahmet Şerafettin Bey (Şeref Bey) vefatının 92. yıl dönümünde anıldı.

Beşiktaş, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'in (Şeref Bey) vefatının 92. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'in (Şeref Bey) vefatının 92. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol şubemizin kurucusu, futbol takımımızın ilk kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan (Beşiktaş'ın ŞEREF'i) Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 92. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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