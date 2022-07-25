Spor Beşiktaş, Iraklı sol bekin peşinde
TRANSFER

Beşiktaş, Iraklı sol bekin peşinde

Beşiktaş, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Rangers'e transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Iraklı sol bek Mohanad Jeahze'nin transfer edilmesi için İsveç ekibi Hammarby'ye resmi teklif yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Iraklı sol bekin peşinde
Mohanad Jeahze

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'e transferinden sonra sol bek noktasındaki eksiği kapatmak için düğmeye bastı.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in onayının ardından İsveç ekibi Hammarby'de forma giyen Irak asıllı İsveç futbolcu Mohanad Jeahze için 1 milyon Euro civarında resmi teklif yaptı.

Hammaraby'nin bu teklife sıcak baktığı ve pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken, oyuncunun da Türkiye'de forma giymeyi istediği kaydedildi.

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve market değeri 1.8 milyon Euro olan futbolcu, geçtiğimiz sezon takımıyla birlikte tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

25 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca Mjällby AIF, Brommapojkarna, Syrianska FC, Norrköping ve Degerfors gibi takımlarda forma giydi. Jeahze, Irak Milli Takım'ında da 4 müsabakaya çıktı.


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