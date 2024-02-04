Futbola Nottingham Forest altyapısında başladı ve kısa süre içerisinde yetenekleri fark edildi. 2014 yılında kulüp ile profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. Fiziksel yapısı, hava topuna hakimiyeti ve sert müdahaleleriyle öne çıkan Worrall, istikrarlı bir performans sergilemeye devam etmektedir. Takımının defans hattını sıkı bir şekilde yöneten ve önemli hava topu mücadeleleri kazanan futbolcu, hücumda da etkili bir şekilde katkı sağlamaktadır. Attığı gol ve yaptığı asistlerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.