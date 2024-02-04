Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, stoper mevkisine ilk takviyesini yapıyor.
Joe Worrall Beşiktaş'ta
Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen İngiliz stoper Joe Warrol'un kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.
Başarılı oyuncu önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a gelecek.
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 9 maça çıkarken skor katkısı vermedi. İngiliz stoperin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.
Joe Worrall kimdir?
Futbola Nottingham Forest altyapısında başladı ve kısa süre içerisinde yetenekleri fark edildi. 2014 yılında kulüp ile profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. Fiziksel yapısı, hava topuna hakimiyeti ve sert müdahaleleriyle öne çıkan Worrall, istikrarlı bir performans sergilemeye devam etmektedir. Takımının defans hattını sıkı bir şekilde yöneten ve önemli hava topu mücadeleleri kazanan futbolcu, hücumda da etkili bir şekilde katkı sağlamaktadır. Attığı gol ve yaptığı asistlerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.