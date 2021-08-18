Beşiktaş, Kaan Ayhan için nabız yokluyor

Golcü transferini bitiren Beşiktaş, stopere de takviye yapmak istiyor. Godin’le yüksek maaşı nedeniyle anlaşamayan siyah beyazlılar, Denswil’i listesinde bulunduruyor.
Kaan Ayhan için kiralama teklifi sunulacak
Ancak yabancı sınırı yüzünden sıkıntı çekmek istemeyen yönetim, Kaan Ayhan için yeniden nabız yoklayacak. Teknik heyet de farklı mevkilerde oynayabilen milli oyuncunun alınmasına onay verdi. Bonservisi Sassuolo’da bulunan Kaan için kiralama formülü düşünen siyah beyazlılar, milli futbolcuyla görüşecek.
- Kaan Ayhan olmazsa rota Francisco Reis Ferrera
- Beşiktaş yönetimi, Kaan Ayhan’dan istediği sonucu elde edemezse rotasını Benfica forması giyen Francisco Reis Ferrera’ya çevirebilir. Portekiz ekibi, 24 yaşındaki stoperi kiralamak istiyor.
Emre Kocadağ: "Kaan Ayhan'ı görmek takımımızda isteriz. Kulübüyle temas kuracağız." pic.twitter.com/3n39pPKjO4
Emre Kocadağ: "Kaan Ayhan'ı görmek takımımızda isteriz. Kulübüyle temas kuracağız." pic.twitter.com/3n39pPKjO4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 30, 2021