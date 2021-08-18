Beşiktaş, Kaan Ayhan için nabız yokluyor

Kaan Ayhan'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyor.

Golcü transferini bitiren Beşiktaş, stopere de takviye yapmak istiyor. Godin’le yüksek maaşı nedeniyle anlaşamayan siyah beyazlılar, Denswil’i listesinde bulunduruyor.

Kaan Ayhan için kiralama teklifi sunulacak

Ancak yabancı sınırı yüzünden sıkıntı çekmek istemeyen yönetim, Kaan Ayhan için yeniden nabız yoklayacak. Teknik heyet de farklı mevkilerde oynayabilen milli oyuncunun alınmasına onay verdi. Bonservisi Sassuolo’da bulunan Kaan için kiralama formülü düşünen siyah beyazlılar, milli futbolcuyla görüşecek.

Kaan Ayhan olmazsa rota Francisco Reis Ferrera

Beşiktaş yönetimi, Kaan Ayhan’dan istediği sonucu elde edemezse rotasını Benfica forması giyen Francisco Reis Ferrera’ya çevirebilir. Portekiz ekibi, 24 yaşındaki stoperi kiralamak istiyor.

SPOR Sassuolo Kaan Ayhan'ı isteyen takımları açıkladı