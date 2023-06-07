Beşiktaş-Konyaspor
Ev sahibi takım 6. dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. Jackson Muleka 41'de farkı ikiye çıkardı: 2-0.
Konuk ekip 45+2. dakikada Oğulcan Ülgün'le golü buldu: 2-1. 47'de Mahir Emreli skoru eşitleyen golü attı: 2-2.
Konyaspor Alejandro Pozuelo'nun 51. dakikada attığı golle öne geçti. Siyah beyazlılar 62'de Tayfur Bingöl'le beraberliği sağladı: 3-3.
Karşılaşmanın 65. dakikasında ise Konyaspor'dan Oğulcan Ülgün ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Beşiktaş-Konyaspor maç özeti
Bu sonucun ardından Beşiktaş ligi 77 puanla 3. sırada bitirdi. Arabam.com Konyaspor ise 50 puanla ligi tamamladı.
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasında topla buluşan Gedson Fernandes, hızla ceza sahasına girdi. Ahmet Oğuz'un topa müdahalesi yetersiz kaldı ve Fernandes, son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
41. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Cenk Tosun'un sol kanattan şık pasında topla buluşan Jackson Muleka, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Açısını kaybeden Muleka, önünü boşalttıktan sonra yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
45+2. dakikada Arabam.com Konyaspor golü buldu. Oğulcan Ülgün'ün uzak mesafeden çıkardığı şutta kaleci Mert Günok'tan seken top, filelere gitti: 2-1.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.
47. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Guilherme'nin kullandığı serbest atışta Mahir Emreli'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'un çabası yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
51. dakikada Konyaspor öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda Moreno'nun ara pasıyla topla buluşan Pozuelo, kaleci Mert Günok'tan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-3.
62. dakikada Beşiktaş skorda eşitliği sağladı. Soldan Maxim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Tayfur Bingöl'e aktardı. Tayfur'un düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 3-3.
90+1. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.