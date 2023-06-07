Ev sahibi takım 6. dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. Jackson Muleka 41'de farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın 65. dakikasında ise Konyaspor'dan Oğulcan Ülgün ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ligi 77 puanla 3. sırada bitirdi. Arabam.com Konyaspor ise 50 puanla ligi tamamladı.

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasında topla buluşan Gedson Fernandes, hızla ceza sahasına girdi. Ahmet Oğuz'un topa müdahalesi yetersiz kaldı ve Fernandes, son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0