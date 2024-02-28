Beşiktaş, Türkiye Kupası Çeyrek Final’de evinde Konyaspor’u ağırlıyor. 56. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş’ın 28 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 10 maçı Konyaspor kazanırken 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar.