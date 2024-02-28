Beşiktaş, Türkiye Kupası Çeyrek Final’de evinde Konyaspor’u ağırlıyor. 56. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş’ın 28 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 10 maçı Konyaspor kazanırken 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar.
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
4 Onur Bulut
6 Omar Colley
26 Arthur Masuaku
11 Milot Rashica
20 Necip Uysal
28 Al-Musrati
83 Gedson Fernandes
9 Cenk Tosun
23 Ernest Muçi
90 Semih Kılıçsoy
KONYASPOR
27 Jakub Slowik
12 Guilherme
15 Teenage Hadebe
22 Ahmet Oğuz
33 Filip Damjanovic
6 Soner Dikmen
18 Alassane Ndao
35 Oğulcan Ülgün
37 Steven N'Zonzi
11 Louka Prip
17 Sokol Cikalleshi