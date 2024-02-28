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Spor

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’de Beşiktaş evinde Konyaspor’u konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, Beşiktaş - Konyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

10:21 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’de Beşiktaş evinde Konyaspor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’de Beşiktaş evinde Konyaspor’u konuk ediyor.

Beşiktaş, Türkiye Kupası Çeyrek Final’de evinde Konyaspor’u ağırlıyor. 56. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş’ın 28 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 10 maçı Konyaspor kazanırken 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Beşiktaş - Konyaspor maçı
bu akşam saat 20.45
’te başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR CANLI SKOR

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR CANLI İZLE

Beşiktaş - Konyaspor maçını canlı izlemek için

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

4 Onur Bulut

6 Omar Colley

26 Arthur Masuaku

11 Milot Rashica

20 Necip Uysal

28 Al-Musrati

83 Gedson Fernandes

9 Cenk Tosun

23 Ernest Muçi

90 Semih Kılıçsoy

KONYASPOR

27 Jakub Slowik

12 Guilherme

15 Teenage Hadebe

22 Ahmet Oğuz

33 Filip Damjanovic

6 Soner Dikmen

18 Alassane Ndao

35 Oğulcan Ülgün

37 Steven N'Zonzi

11 Louka Prip

17 Sokol Cikalleshi



#Beşiktaş
#Konyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
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