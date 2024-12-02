Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi: Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Mersin'de Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım 29. dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle 1-0 geriye düştü. 41'de Ciro Immobile sahneye çıkıp skoru eşitledi ve kalan dakikalarda gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın puanı 22 olurken Hatayspor da puanını 8'e çıkardı. Beşiktaş'ta bu maç öncesi sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Gabriel Paulista ve Ernest Muçi kadroda yer almadı.





Hatayspor - Beşiktaş maçı ilk 11'leri

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Masuaku, Tayyip Talha, Rafa Silva, Rashica, Salih, Semih, Gedson, Immobile.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

6' Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ciro Immobile ön direkte topu uzaklaştırdı.

9' Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Guy-Marcelin Kilama, ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleyi bulmadı.

14' Hızlı gelişen atakta Gedson Fernandes'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza alanı içine girmeden sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.

29' Görkem Sağlam, Hatayspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

41' Ciro Immobile skoru eşitledi.









44' Rui Pedro, Ciro Immobile'ye yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

45' İlk yarı sona erdi: Hatayspor 1-1 Beşiktaş

53' Rigoberto Rivas, Gedson Fernandes'e arkadan yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

56' Beşiktaş'ta Salih Uçan, Görkem Sağlam'ı düşürdüğü gerekçesiyle sarı kart gördü.

57' Görkem Sağlam, Milot Rashica'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

58' Vincent Aboubakar, Emirhan Topçu'ya yaptığı hareket sonrası hakem Kadir Sağlam'dan sarı kart gördü.

61' Kendisine faul yapıldığını düşünen Kamil Ahmet Çörekçi, hakeme tepki gösterince sarı kart gördü.

65' Topla birlikte hızla ilerleyen Joelson Fernandes'e faul yapan Rafa Silva sarı kart gördü.

65' Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti. Al-Musrati, Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu.

88' Hatayspor'da Cemali Sertel sarı kart gördü.

Kalan dakikalarda gol olmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.





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MAÇLA İLGİLİ NOTLAR





Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Ligdeki son 4 maçta 1 puan toplayabilen 5. sıradaki Beşiktaş'ta, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen kadrodaki Joao Mario yedeğe çekildi. Bu maçta sakatlanan Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista da Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine Tayyip Talha Sanuç, Emirhan ve Salih Uçan'a şans verdi.





Hatayspor'da 3 değişiklik





Trendyol Süper Lig'de 7 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin 13. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden 3 değişikliğe gitti. Recep Burak Yılmaz, Bamgboye ve Strandberg'i yedek kulübesinde bekleten Çalımbay yönetimindeki Hatay temsilcisi, sahaya Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Görkem Sağlam, Aboubakar, Rui Pedro, Diack, Joelson Fernandes, Cemali Sertel ve Rivas ile çıktı.









9. randevu





Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.







