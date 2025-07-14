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Beşiktaş Kyle Walker-Peters'ı açıkladı

Beşiktaş Kyle Walker-Peters'ı açıkladı

21:3214/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kyle Walker-Peters
Kyle Walker-Peters

Siyah-beyazlı kulüp, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın transferi konusunda oyuncuyla anlaşma sağlandığını, İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş son olarak Championship ekiplerinden Southampton forması giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını ve oyuncunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.


Siyah-beyazlılardan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır.


Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.


Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır.


Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."






#Beşiktaş
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