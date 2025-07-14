Beşiktaş Kyle Walker-Peters'ı açıkladı

Siyah-beyazlı kulüp, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın transferi konusunda oyuncuyla anlaşma sağlandığını, İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Beşiktaş son olarak Championship ekiplerinden Southampton forması giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını ve oyuncunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.
"Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır.
Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."