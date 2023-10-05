Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu Tüpraş Stadyumu'nda konuk etti. Mücadelede temsilcimiz 2-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Beşiktaş'ın gollerini 38 ve 52. dakikalarda Vincent Aboubakar kaydetti. Lugano'ya galibiyeti getiren golleri ise 81. dakikada Aliseda, 86. dakikada Vladi ve 90. dakikada Bailly kendi kalesine attı. Ayrıca temsilcimizde Rosier 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 1 puanda kaldı. Lugano ise puanını 4'e yükseltti.