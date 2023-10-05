Beşiktaş öne geçtiği karşılaşmayı kaybetti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu Tüpraş Stadyumu'nda konuk etti. Mücadelede temsilcimiz 2-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Beşiktaş'ın gollerini 38 ve 52. dakikalarda Vincent Aboubakar kaydetti. Lugano'ya galibiyeti getiren golleri ise 81. dakikada Aliseda, 86. dakikada Vladi ve 90. dakikada Bailly kendi kalesine attı. Ayrıca temsilcimizde Rosier 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 1 puanda kaldı. Lugano ise puanını 4'e yükseltti.
16. dakikada Lugano gole yaklaştı. Bislimi'nin ceza sahası içi sağından içeri çevirdiği topa Celar'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada Beşiktaş ilk şutunu attı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Saipi topu kornere çeldi.
38. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Ghezzal'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktasının yakınından uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
52. dakikada rakibin attığı geri pası alarak topla ceza sahasına giren Aboubakar’ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
56. dakikada sağ taraftan Steffen’in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Celar’ın kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarıya çıktı.
60. dakikada sol taraftan aldığı pasla ceza sahası içi sol çaprazından kaleyi yoklayan Bottani’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
61. dakikada Rosier, sol tarafta ceza sahası yakınında rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
81. dakikada sağ taraftan Steffen’in ortasında topla buluşan Bottani’nin şutunu savunma engelledi. Savunmadan seken topa Aliseda’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
86. dakikada sağ taraftan Arigoni’nin ceza sahası içine ortasında altıpasın içinden Vladi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
90. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Grgic şutunu çekti. Bailly topu uzaklaştırmak isterken kafayla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi.
Mücadeleyi Lugano 3-2 kazandı.